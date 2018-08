Największa drogeria internetowa SuperKoszyk.pl wprowadza zdrową żywność do swojego asortymentu

Dla największej drogerii internetowej SuperKoszyk.pl lipiec był przełomowym miesiącem. Po wzbogaceniu oferty o kosmetyki kolorowe, przyszedł czas na pójście krok dalej. Firma idąc z duchem ogólnoświatowych trendów postawiła na zdrową żywność - premiera produktów z nowej kategorii miała miejsce 16 lipca bieżącego roku.

Polki i Polacy, nie odstając od globalnych kierunków zwracają coraz większą uwagę na to, co jedzą. W opublikowanym przez Open Research raporcie „Zdrowa żywność – zachowania zakupowe 2017” można dowiedzieć się, że 2/3 ankietowanych wybiera zdrową żywność w codziennych zakupach raczej często oraz bardzo często, ale tylko 58% określa dostęp do niej jako łatwy. Robienie zakupów spożywczych w sieci nie jest jednak jeszcze zbyt popularne – wg raportu „E-grocery w Polsce - zakupy spożywcze online” zaledwie 16% badanych regularnie kupuje produkty spożywcze w Internecie. Jednocześnie 28% internautów wskazuje, że żywność on-line kupiło przynajmniej jednorazowo (źródło: Raport Portfel Polaka, lipiec 2017). Wskazuje to jednoznacznie, że ten kanał sprzedaży posiada duży potencjał, a konsumenci są zainteresowani wypróbowywaniem nowych form zakupów.

Podążając tym tokiem drogeria SuperKoszyk.pl wprowadziła do swojej oferty szeroki wybór wysokiej jakości produktów ekologicznych, proteinowych, bezglutenowych oraz określanych mianem „superfoods”. Firma postawiła na różnorodność, która była najczęściej wskazywanym przez internautów kryterium wyboru spożywczych zakupów internetowych. W nowej ofercie znalazł się szeroki wybór batonów proteinowych i wegańskich, ekologicznych przypraw, suplementów diety czy gotowych, niskoprzetworzonych dań o przejrzystym składzie. Jak okazuje się po pierwszych dniach sprzedaży to właśnie przyprawy i słodycze biją rekordy popularności, pozostawiając tylko nieznacznie w tyle żywność bezglutenową.

Po pierwszych sukcesach związanych ze sprzedażą zdrowej żywności przewidywane jest dalsze rozwijanie tej kategorii. Firma, mimo dotychczasowego doświadczenia głównie w sprzedaży środków chemicznych i produktów branży drogeryjnej, jest doskonale przygotowana na spełnienie oczekiwań klientów. Szczególna dbałość o jakość pakowania – żywność pakowana jest w oddzielne kartony – oraz ciągle rozszerzająca się oferta sprawiają, że jak zwykle klienci mogą liczyć na najwyższą jakość.