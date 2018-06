Zespół SuperKoszyk.pl Sailing Team zdobył 2. miejsce w regatach żeglarskich w Zalewie!

Z niekrytą radością informujemy, że zespól regatowy Superkoszyk.pl Sailing Team zdobył podium podczas regat zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Polski klasy Omega – Pucharu Burmistrza Zalewa. W weekend 9-10 czerwca bieżącego roku załoga w składzie: Daniel Sokołowski, Mieszko Mórawski i Piotr Inglot wystartowała w klasie Omega Sport i zajęła wysokie 2. miejsce.

Duch rywalizacji jest bliski filozofii marki, która chętnie angażuje się w sportowe wydarzenia zarówno wspierając załogę SuperKoszyk.pl Sailing Team, jak też zachęcając swoich pracowników do aktywności. Drogeria SuperKoszyk.pl jest głównym partnerem zespołu żeglarskiego i wspiera załogę w rozgrywkach z krajowymi liderami.

Dzięki współpracy z Superkoszyk.pl jesteśmy w stanie rywalizować z najlepszymi załogami w kraju. Stabilny partner pozwala nam korzystać z nowoczesnego sprzętu i skupiać się na ciągłym rozwoju. W tym roku jesteśmy w pełni przygotowani do walki o najwyższe laury. Powoli dojrzewamy także do decyzji o szerszym wyjściu poza klasę Omega - myślimy między innymi o startach w Pucharze Polski Jachtów Kabinowych i w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej – wypowiada się sternik jachtu Daniel Sokołowski.

Załoga ma na swoim koncie osiągnięcia i sukcesywnie pnie się do góry pozostawiając rywali w tyle. Zespół regatowy Superkoszyk.pl Sailing już od 6 lat startuje w Pucharze Polski w klasie Omega. Od 2-3 lat należymy do ścisłej czołówki krajowej w kategorii Omega Sport - mówi Daniel Sokołowski. W tym roku, po pierwszych dwóch eliminacjach zajmujemy w rankingu 4. miejsce. Już w najbliższy weekend wyruszamy na kolejne regaty zaliczane do klasyfikacji generalnej: Puchar Burmistrza Barlinka. Spodziewamy się tam spotkać całą krajową czołówkę zawodników startujących na Omegach. Po dobrym, drugim miejscu podczas ostatnich regat w Zalewie, liczymy na więcej - czas na pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Uczestnictwo w sportowych rozgrywkach jest też promowane wśród członków zespołu drogerii. Marka SuperKoszyk.pl wspiera aktywność swoich pracowników motywując i gratyfikując ich zaangażowanie w wydarzenia sportowe.