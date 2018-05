SuperKoszyk wystartował z autorskim programem lojalnościowym.

Największa drogeria internetowa – SuperKoszyk.pl - konsekwentnie umacnia swoją pozycję. Po zakończonych niedawno zmianach w wyglądzie i funkcjonalności strony oraz dostosowaniu jej działania do urządzeń mobilnych, przyszedł czas na dalszy ukłon w stronę klientów. 1 marca 2018 roku drogeria ruszyła z programem lojalnościowym SuperKlub.

Klienci mają możliwość zdobywania punktów za zakupy, jednak twórcy programu nagradzają również za podejmowanie innych działań. Doceniamy inicjatywę uczestników programu, którzy mają możliwość zdobycia dodatkowych punktów za aktywności takie jak polecenie znajomemu czy wystawienie opinii. Każdy z członków otrzymuje również dodatkowe punkty w prezencie na start oraz z okazji urodzin. Podczas prac towarzyszyła nam myśl o maksymalnym aktywizowaniu uczestników tak, by stanowili czynną, zaangażowaną społeczność – tłumaczy Paweł Mrozowski, współtwórca programu.

Zasady działania programu są przejrzyste – uczestnictwo jest bezpłatne, każdy zakupiony produkt to 1 punkt lojalnościowy o późniejszej wartości 5 groszy. Punkty są ważne przez rok, a uzyskane rabaty łączą się z innymi akcjami promocyjnymi. Ciekawostką świadczącą o dużym zaangażowaniu uczestników może być fakt, że rekordzista zebrał na swoim koncie już ponad 1000 punktów, a do tej pory uczestnicy oszczędzali na pojedynczych zakupach nawet do 70 zł.

Długo szukaliśmy optymalnego rozwiązania, które sprawi, że nasi klienci będą mogli zdobywać punkty za określane działania, a co za tym idzie ich zakupy staną się jeszcze tańsze – mówi Tomasz Grygieńć, właściciel drogerii. Zależy nam na tym, by doceniać naszych lojalnych klientów i sprawiać, że jeszcze chętniej wrócą do nas po kolejne udane zakupy. W niespełna 2 miesiące do programu przystąpiło ponad 5000 klientów. Chcemy, żeby SuperKlub ewoluował, będziemy więc pracować nad tym, aby jak najlepiej dopasować go do ich potrzeb. Moją ambicją jest, żeby nasi klienci mogli też przekazywać część swoich punktów na cele charytatywne - nad tym teraz pracujemy.

Jak podają badania 67% osób zgadza się, że zakupy robi zdecydowanie chętniej i wydaje więcej pieniędzy w sklepach, które posiadają program lojalnościowy. Dla 72% osób jest to również argument przeważający o zakupach w momencie, gdy pozostałe czynniki nie różnią się.